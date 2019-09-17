殯儀職員涉姦16歲親女　短訊揭被告指「個遊戲太正」

現年46歲殯儀從業員涉自女兒16歲開始連續3年性侵犯她，案件今(17日)於高院續審。事主X續作供講及被父親侵犯過程，並提及遭父親企圖強姦時，其雙眼通紅眼神很恐怖。她又指曾把與父親的電話短訊轉發與老師看，其中父親稱怕她會把二人的事告知他人，她質問「驚人知當初又玩」，父親卻答她「因個遊戲太正」。

X今早講述2015年7月遭父親非禮及企圖強姦一事，她指當時父親趁她胞弟洗澡時對她說「好鍾意你」及「不如一齊死」等，又強行與她濕吻令她很驚慌。同晚他又藉詞與她談胞弟的事叫她進其房，卻脫光她衣服摸及吻她身體，其後又拿出避孕套，用很恐怖的眼神望着她，她曾掙扎，父親卻雙眼通紅用恐怖眼神稱「去到呢個位點樣停」，不過之後父親恢復理智並停手。X稱其後回房「好似傻咗咁，又喊又笑，唔知自己諗緊乜」，並感到很驚慌。

X又指約2個月後，父親又藉詞要她替其「揼骨」，叫她進房，實際卻捉着她的手替其手淫致射精，且用報紙遮着其下體。X指直至2016年9月，父親約有12次以此藉口叫她替其手淫，而有時亦會稱與她一同玩手機遊戲「猜猜猜」，實際卻是要她手淫。她指當時沒有反抗，因覺得會「唔夠佢嚟」反抗沒有意思。

X指直至2017年2月，她在一次學校訓練營終把事件告之老師，老師有教她如何反抗及拒絕，她亦有多次拒絕父親要手淫的要求。她指其後父親好像察覺到她有把事件告知他人，曾發短訊向他道歉，又稱「玩猜猜猜遊戲，當無玩過好嗎？」X質疑他「驚人知當初又玩？」他卻回答：「因個遊戲太正」，X其後有將該些短訊轉發給老師看。