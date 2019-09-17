越洋追8.5萬元　菲傭視像否認前僱主一切指控

一名已返回菲律賓的外傭，向前僱主追討8.5萬多港元賠償。本案是首宗外傭獲批准視像作供的勞資申索，今日(17日)在西九龍裁判法院續審。外傭否認僱主對她一切指控，如在洗髪精內放不明物質、指插僱主女兒陰部等。審裁官把案件押後至本周四(19日)，以便雙方呈上結案陳詞。

申索人Mallorca Joenalyn Domingo於2016年6月10日至9月22日期間，以月薪4210港元，受僱為吳姓女被告人的家傭。申索人於9月22日被即時解僱，向吳追討6項賠償，包括代通知金、有薪假期、回鄉機票、簽證費用、生活津貼等，還有一項名為「損害」的申索項目，金額高達80,107港元。

申索人對「損害」的解釋為被告人對她失實指控，損害她的誠信。計算方法是由申索人被即時解僱當日至2018年7月她再次工作，期間近兩年的失業期內她應得的工資，以補償其財政損失。

申索人否認僱主一切的指控，包括跪地求饒、在洗髪精內放不明物質、指插其女兒陰部等。她稱從未洗女幼主的私人部位，因她懂得自行洗澡。她每天花6小時以陪伴女幼主，自覺與她關係良好，故申索人不明白女幼主為何於昨日(16日)的作供中指控她。

審裁官質問申索人為何在案發後兩年才找新工作，申索人初時回答因她害怕會缺席香港的聆訊，惟審裁官指外傭工會已承諾協助她處理本案，理應無顧慮。申索人逐回應她家有病母和子女需照顧，當她姊妹願意照顧她家庭時，她才能找工作。申索人為高中畢業，具兩年專上學歷，當時她只花了一星期便找到在食物工廠當工人工作，而她現在電子廠工作。

就簽證費用的賠償，審裁官質問申索人當她完成法庭程序，並可離開香港時，為何仍申請新的簽證。申索人稱因她仍想留在香港。

兩份由申索人遞交的文件顯示，被告人因財政問題才解僱她，並承諾會向申索人賠償一個月代通知金和機票。雖文件有被告人簽署，惟被告人拒絕承認文件，並稱看不懂以英文書寫的上述文件，重申是因申索人差劣的表現才解僱她，也沒有承諾向申索人賠償。

本案是首宗外傭獲批准視像作供的勞資審裁處申索案件，香港亞洲家務工工會聯會的秘書Shiella Grace Estrada獲准擔任被告人的代表，協助審訊。