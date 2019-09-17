供應有限或未符資格　8成基層稱社會房屋無助解困

香港樓價高、租金貴，住屋問題困擾不少市民。一項調查發現，超過一半社會房屋住戶認為政府的相關房屋政策表現不理想，若以5分為滿分，平均分只有2.4分，屬不合格水平，有8成人直言公營房屋最有效改善房屋問題。調查機構促請政府增加對小業主的支援，並簡化機構申請改建社會房屋的程序及成本，吸引更多機構和小業主提供社會房屋服務。

關注基層住屋聯席在8至9月訪問156名居於劏房、天台屋等不適切居所，以及45名居於由非政府組織提供社會房屋的住戶。調查發現，雖然社會房屋對受訪者帶來一定的正面影響，惟仍有8成受訪者認為社會房屋政策未能有效為他們減輕住屋壓力，原因包括社會房屋供應有限、未能合乎申請資格和不知道甚麼是社會房屋。

有9成受訪者認為現時社會房屋單位不足，他們即使有興趣入住，數量不足以回應需求。接近9成受訪者表示社會房屋的租住期，應該直到獲得公共房屋入伙資格，可見現時社會房屋的租住期應該延長以配合實際需要。

對於居於不適切居所的受訪者而言，接近9成受訪者認為自己會入住社會房屋，原因包括租金相宜及租期穩定。選擇不會入住的原因則包括不想共用廚廁及客廳，反映受訪者重視私人空間，不希望與陌生人共用空間。

聯席建議政府簡化申建社會房屋的行政程序及提供更多支援，又建議當局增加過渡性房屋基金。聯席又稱，截至今年2月，只有27個小業主成功參加社會房屋計劃，反映民間團體/小業主即使有心參與，亦因成本大、低資助額及支援等窒礙服務。