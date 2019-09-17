雷霆19：查粵港澳9000娛樂場所 繳18公斤毒品逮捕700餘人

廣東省公安廳周二（17日）通報，粵港澳3地警方上周二（10日）、上周三（11日）同步展開「雷霆2019」行動，清查9000餘處娛樂場所，逮捕710餘名涉案疑犯；又查獲繳獲18公斤各類毒品等。公安廳表示，3地警方將繼續組織開展第二階段行動，為新中國建政70周年，創造良好社會治安環境。

通報稱，當局在行動中檢查車輛1.3萬餘輛，破獲440餘宗刑事案件；查獲涉毒人員240餘人，繳獲各類槍枝150支、子彈390餘發；另繳獲贓款24萬餘元（人民幣‧下同，約26.9萬港元），查獲走私紅油29噸。

此外，3地警方成功摧毀多個跨粵港、粵澳的犯罪組織；深圳、香港警方成功破獲「7‧10」跨境販毒案，逮捕17人，當中包括3名香港疑犯，斬斷一條跨粵港兩地的容留、販賣、運輸毒品犯罪鏈條；珠海和澳門警方亦成功搗破一個跨粵澳兩地的販毒網絡，逮捕37人。

通報提到，在「雷霆2019」行動期間，廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地公安機關，緊盯「套路貸」等新型涉黑涉惡犯罪，成功打掉「套路貸」犯罪組織16個，逮捕140餘人，破獲刑事案件20餘宗，查封扣押凍結涉案資產逾9300萬元（約1.04億港元）。

省公安廳有關負責人表示，自2000年起，廣東、香港、澳門3地警方每年例行開展「雷霆」系列專項行動，以打擊跨境犯罪為主要內容，至今已屆19年，並成為粵港澳警方加強警務協作、密切信息交流、共同打擊跨境犯罪的「品牌」行動。