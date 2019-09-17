整體失業率維持2.9%　零售住宿膳食失業率再升

反對修訂《逃犯條例》風波持續百日未息，香港多個行業受創。統計處公布，今年6至8月經季節性調整失業率為2.9%，與5至7月數字相同，就業不足率保持1%。不過勞工及福利局局長羅致光指出，在本地消費疲軟及近期社會事件導致訪港旅客人次急跌的情況下，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較5至7月進一步上升。

統計處指，與今年5月至7月比較，今年6月至8月期間各行業失業率(不經季節性調整)變動不一，其中餐飲服務活動業上升，建造業相對明顯下跌，而各行業就業不足率變化不大。

對比5至7月，6至8月失業人數(不經季節性調整)增加約2100人，升至12.06萬人；就業不足人數維持約4.1萬人。總就業人數略低於一年前水平，比5至7月減少約3600人，跌至386.37萬人。同期總勞動人口亦減少約1500人，下跌至398.43萬人。

羅致光指，建造業的失業率較5至7月下降，但該行業就業人數受建造活動疲弱所影響而繼續按年下跌。展望未來，他表示，由於最近經濟情況進一步轉差，本地勞工市場在短期內將無可避免面對更大壓力，政府會密切留意勞工市場的情況。

勞工處將於下月3日及4日在樂富廣場舉行「中高齡就業新里程招聘會」，約有30個僱主參與，提供超過2200個來自不同行業的職位空缺。勞工處下月29日及30日在香港理工大學舉行「青春試翼創新天招聘博覽會」，並於11月13日及14日在上環文娛中心舉行「中高齡就業新里程招聘會」。