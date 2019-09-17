列車出軌：出事路軌有3處裂縫　最闊30毫米

港鐵主席歐陽伯權、港鐵行政總裁金澤培及港鐵車務總監劉天成，就今(17日)早列車出軌事故作出回應。歐陽伯權表示，代表董事會要求管理層查出真相，希望傷者早日康復，事件屬嚴重性，修復需要一段時間，他支持成立專家小組，邀請外國專家提供新的角度，希望小組盡快提供數據。

港鐵行政總裁金澤培稱，公司非常重視今次事故，其原因有機會是路軌機件、車內問題或外部因素，車上或路軌的損傷有機會是成因，也可能是事故造成。列車吊走前的搜證已完成，移離列車後亦要搜證，完成後會進行搶修。

劉天成則指，昨晚換路軌的位置，約換了8米長鋼軌，與肇事位置距離100米，但會調查與出軌事件是否有關。人員搜證時發現路軌有3處損傷，會調查損傷是因還是果。若果是因，裂縫的大小會有影響，其中2個裂縫闊約30毫米，另一個裂縫幾乎只有1毫米，3個損傷位置相差數十米，鋼軌的使用期限要視乎磨耗情況，每個地方鋼軌幾何情況、使用量等，但到達一個標準便要作更新。由於需要將車卡移離後作詳細檢驗及作完全復修，目前爭取明日(18日)恢復服務。

劉天成又謂，東鐵綫列車於1983年電氣化時購買，肇事列車已使用30至40年，有接受中期更新。東鐵綫列車屬自動運作，埋站時車速會減慢，事發時時速為30多公里。