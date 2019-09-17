修例風波：逾2200警及家人遭起底　部分曾接恐嚇訊息

監警會今日(17日)舉行公開會議，警方代表於會上指，因應付反修例示威活動，有超過2200名警員及家人遭「起底」，不少仇恨言論於網上氾濫，例如「唔好示威，直接殺警」、「禍必及妻兒」、「法律制裁唔到你，就我哋制裁」，以及「死咗之後都要去殯儀館搞你」等。警方又指，已經安排心理治療服務予警員，直至本月11日已接觸230多位警員，了解其輔導需要。

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑在會上形容，有人以非法途徑從網上獲得警員及家人的資料，例如全名、身份證號碼、地址、電話及其子女就讀的學校等資料，並在網上公開發布。

莫指，部分警員及家人的資料被洩露後，收到滋擾及恐嚇訊息，例如「知你住邊度，我一定會來殺你」；另有警員被起底後，收到2000多個滋擾電話，又以其電話號碼訂薄餅及借貸等。他指，這些激進言論在網上快速散播激進思想，令到家屬感到恐怖，甚至不敢出門。

警察高級臨床心理學家麥詠芬在會上表示，反修例運動至今，有警員曾嘆不明白示威者為何當警員是「殺父仇人」，「我哋過往無做過對唔住佢嘅事，點解要仇視我哋」，而且有傳媒報道負面和社交媒體失實資訊，加上工時過長，令警員倍感壓力；即使假消息澄清，但仍有人信以為真，更感無奈。她續指，人際關係撕裂程度比過往佔中運動時更嚴重，警員住所亦受到衝擊，禍及家人和子女，甚至生病和受傷亦無時間處理。

另外，截至昨日，監警會就反修例運動收到224宗「須匯報個案」，投訴主要涉及警員疏忽職守和行為不當等，而「須知會投訴」則有399宗。投訴警察課就表示，今年首8月共接獲1034宗投訴，較去年同期的967宗上升近7%，主要涉及疏忽職守、行為不當或態度欠佳等，另外100多宗投訴涉及毆打。

至於坊間一直指近日大量警員執勤時，因沒有編號而為人詬病。警務處監管處處長劉賜蕙表示，速龍小隊已經改善，並將編號印到頭盔上；即使無編號，警方亦會憑出勤地點和時間日期，以辨識人員身份。

監警會表示，現時防暴警員的編號展示不清，形容情況不理想，但警方會就事件作跟進檢討，監警會亦會作相關研究。至於同場出席會議的監警會與新成員余黎青萍及林定國，則未有發言。