政Whats噏：建制派倡引例收地　鄉議局斥政府盲搶地

房屋問題困擾港人多時，但政府一直都苦無對策，近期有建制派就建議引用《土地收回條例》去覓地建屋，不過鄉議局今日（17日）召開執委會上有人直斥政府盲搶地，更有多人點名炮轟民建聯添。

十八鄉鄉事委員會主席程振明就鬧，新界土地業權人全部都係新界人，有咩諮詢都應該由鄉議局去做，關政黨咩事咁話。錦田鄉事委員會主席鄧賀年開名鬧民建聯，話曾經喺立法會反對後又重提，又講到政府收地價錢過低，擔心鄉議局唔爭取會畀其他人騎劫，要求鄉議局同發展局死過，仲話鄉議局先係最大持份者，唔問鄉議局嘅話「問邊Ｘ個都無用」，非常好火氣。

鄉議局顧問薛浩然都話，提供足夠房屋畀市民責任在於政府而非土地業權人，而香港奉行資本主義就要保障私有業權，點名鬧民建聯不知所謂，又問該黨知唔知道私人土地同祖堂地嘅分別，直言祖堂地關乎氏族發展，叫鄉議局唔好做微軟，要硬起來先得喎。

連鄉議局都話，政府咪當《土地收回條例》做尚方寶劍就可以盲搶新界私人土地。意見一面倒之下，會議最終決定要盡快同政府開會喇。