阿王辣爆：暴亂百日政府平亂無方　拒用緊急法縱敵護奸

修訂《逃犯條例》引發的風波持續百日未息，暴力示威更有愈演愈烈之勢。惟政府平亂無方，一而再、再而三「跪低」，助長反中亂港集團氣燄。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興批評政府明明有《緊急法》卻不用，一再縱敵護奸，令香港沉淪。

王國興指出，受到暴亂影響，本港已陸續出現裁員、結業、倒閉潮，然而政府的應對態度依然曖昧，批評政府三次「跪低」，換來的只是反中亂港陣營愈發囂張。過去兩個周末黑衣暴徒暴力進一步升級，投擲汽油彈、毆打手持五星旗人士等，可見政府採取綏靖主義，對暴徒姑息容忍是大錯特錯。

王指出，曾揚言「為美國而戰」的壹傳媒黎智英在剛過去的周日帶頭現身「非法遊行」。是次遊行並未得到警方的不反對通知書，但漢奸走狗暴徒一於少理，結果又釀成大混亂，多個港鐵站被破壞，市民正常生活大受影響。暴徒更揚言，十一當日會「搞大龍鳳」，號召市民進行為期七天的罷工、罷課、罷市，情況令人憂心。

王認為，不少港人都要求政府動用《緊急法》平亂，政府不應再拖，否則特首林鄭月娥說的「以法止暴」、「依法止暴制亂」通通淪為空談。而律政司司長鄭若驊建議用《調解條例》來解決這場「不是你死，就是我亡」的顏色革命，實在是癡人說夢，亦反映政府內部態度左搖右擺。

王又狠批律政司雙重標準，警方在修例風波中拘捕了逾千人，但這些人往往未幾就重獲自由，並再加入暴動行列。王忠告政府勿再執迷不悟，以為單獨立一條「禁蒙面法」就可有效制止暴徒不再作惡，又指如林鄭再不當機立斷以《緊急法》止暴制亂，本港定必跌入萬惡深淵。

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