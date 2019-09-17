政Whats噏：行會全部成員評分齊創新低　湯家驊跌得最甘

修訂風波持續100日，唔單止政府高官民望持續低迷，作為「內閣」嘅行政會議成員同失民心。最新民調結果顯示，剔除認知率較低嘅行會成員，即係冇人識嗰一批之後，所有成員嘅評分都創歷史新低，當中湯家驊就跌得最甘，足足較今年4月大跌21分，得返24.9分。

香港民意研究計劃喺9月2至3日、3至4日分2階段進行調查，先喺第一階段了解市民對行會成員同政黨嘅認知度，認知度較高先會喺第二階段再畀市民評分。從結果睇嚟市民對行會成員相當不滿，評分最高嘅5人入面，都有4人較上次民調跌10分以上，其中湯家驊更跌咗21分，係跌得最多嘅一位。

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峯話，目前大部分行會成員均喺30分或以下，係非常低分，若政府想挽回民望，應該要積極考慮重組行會先得嘞！

講起湯家驊，佢多人識都可謂意料中事，事關佢臭史甚多，例如2011年仲係立法會議員時，一度被踢爆位於大埔康樂園嘅豪宅單位涉嫌僭建玻璃屋，及後死撐話玻璃屋屬豁免規管類別，仲記錯案例畀人踢爆，搞到最尾要道歉，加上佢早年係民主派議員，之後就加入行會變成建制，被人笑佢係「政界變色龍」。至於今次評分大跌，睇怕都係同佢近日回應修例時所提出嘅建議又惹起爭議，被外界批評係愈幫愈忙有關。

政黨方面，建制派損傷慘重，喺「十大政團」榜跌至低位，第7至10位順序係自由黨、新民黨、工聯會同民建聯，佢哋評分全部跌至歷來新低，𣍝由黨以外嘅3個政黨更係大跌雙位數，例如跌得最勁係工聯會，跌咗13.7分，民建聯雖然冇跌得咁多，但就係最低分，只剩返26.8分，排榜尾。

李立峯分析，建制派一直為政府護航，又支持《蒙面法》等，評分難免會下跌，又指目前數字雖未能準確判斷係建制派支持者「轉軚」，但就好大可能係中間派嘅人士開始感不滿，事關佢過往做民調，有4、5成人都會話自己係中間派、無政治立場，而今次修例風波引起嘅衝突已散入各區，對生活空間、社區空間造成影響，相信呢啲因素會令中間派人士降低對建制派評分咁話。