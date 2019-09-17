港澳導遊及領隊可在橫琴執業 申請人須愛國愛港愛澳

廣東省人力資源和社會保障廳周一（16日）通報，當局聯合廣東省文化和旅遊廳印發方案文件，表示港澳導遊及領隊可申請在珠海橫琴執業。

該份名為《香港、澳門導遊及領隊在珠海市橫琴新區執業實施方案》的文件稱，申請人須愛國、愛港、愛澳，並須持有香港特別行政區有效居民身份證、導遊證、領隊證或導遊工作證，以及持有有效港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」）等條件；符合條件人士可在每年1月1日至3月31日，以及8月1日至10月31日申請辦理。

方案續稱，取得橫琴新區專用導遊證的港澳導遊及領隊，將獲得一次性獎勵3000元（人民幣‧下同，約3367.3港元）；持橫琴新區專用導遊證在橫琴執業的港澳導遊及領隊，當年度帶團滿30天、滿45天且沒有違法違規行為者，將分別獲得一次性獎勵2萬元（約2.2萬元）和3萬元（約3.4萬元）。

方案又補充，相關認證形式以現場測試為主，重點考察旅遊政策法規、橫琴概況及主要景區景點講解以及導遊應變能力；又指出培訓、認證、場地、證書、專用導遊證製作等費用，均由主管部門負責，申請人毋須繳費。