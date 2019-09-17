政Whats噏：黃之鋒又唱衰香港　赴美聽證會促通過香港人權法案

香港眾志秘書長黃之鋒呢段期間頻頻唱衰香港，多次呼籲美國干預香港事務，而今日(17日)就現身美國國會出席聽證會，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》喎。

黃之鋒發言時重提指，香港正由「一國兩制」變成「一國一點五制」，但今時今日更係危險地接近「一國一制」，認真係危言聳聽喇。佢又把握機會細數呢三個多月嘅事，特別講到七二一白衣人襲擊市民，批評警察遲遲未到場，轉頭又鬧警察濫用暴力，試過單日發射800枚催淚彈，數量遠超5年前違法佔領運動只發放80多枚，而且警方對付示威者嘅武器，好似催淚彈、布袋彈等主要由西方國家購入，擺明施壓唔想西方國家向警察出售武力喇。

對於政府已經正式撤回修例，佢直言今個月初先宣佈已經變得無意義喎，更話示威者希望有結構性改變，咁講係咪想推翻政權呢？

另外，末代港督彭定康今日出席活動時，就再次對香港事務說三道四，大話北京必須要畀香港足夠空間，去同示威者達成合理妥協，而且北京亦都要明確表明仍然恪守中英聯合聲明，重申香港係50年不變喎。