列車出軌：出軌3節車卡吊回路軌　工程人員通宵搶修

【01:43】未有出軌的9節車卡，已被拖回車廠內。

【00:01】第6節車卡已吊起放回近康莊道的路軌上，大批工程人員通宵進行搶修，暫未知明早能否恢復通車。

港鐵在昨日(17日)早上8時30分上班繁忙時發生嚴重事故，東鐵線一列駛往紅磡站的列車，在駛入紅磡站1號月台時突然出軌，發出隆然巨聲塵土飛揚，有12節車卡的列車斷為兩截，當中第4、5及6節車卡出軌，呈T字型橫亘路軌中。由於衝力巨大，有車卡的車門甩脫，車廂內一片混亂，乘客呼叫聲此起彼落，因列車就快埋站，不少乘客站起身，引致部分乘客跌倒，意外導致2男6女(24至58歲)受輕傷。大批工程人員在場調查，兩部重型吊臂車到場協助將出軌車卡移回路軌。下午3時許，吊機將出軌的第4節車卡吊起後扶回路軌。

至傍晚6時38分，吊臂車再將出軌的第5節車卡吊起扶回路軌，及至晚上9時20分，第5節出軌車卡亦被扶回路軌，相隔句半鐘後，第6節車卡由吊臂協助下扶正，多個部門通宵在場搜證。

昨早意外發生後，港鐵迅速派員進入路軌救援，有乘客紛紛離開車廂走落路軌，徒步走到紅磡站。消防接報後，派出10多輛消防車及救護車到場，消防坍塌搜救專隊亦奉命協助，未見有人被困。期間，運輸及房屋局局長陳帆、機電工程署署長薛永恒及港鐵高層到現場視察情況，並分別發表講話。