政府街市下月起減租　商戶呻生意差望加碼

社會衝突持續令本港市道轉差，港府上月公布一系列紓困「派糖」措施，當中支援中小企業的舖租減免率先於10月起推行，食物環境衞生署轄下公眾街市檔位、產業署出租的食肆及零售商店，以及漁護署批發市場的檔位等，一律減舖租一半，為期半年。有商戶指生意下跌達30%，減租無法完全改善經營問題，尤其肉檔受非洲豬瘟影響更加生意慘淡，即使減租都回天乏力。立法會議員劉國勳表示，立法會復會後，會要求當局研究加碼紓困。

港府的「派糖」措施有一系列針對中小企的租金減免，當中食環署轄下公眾街市檔位會下月一日起，舖租減半，為期半年，估計有1.24萬檔租戶受惠，政府估算收入會減少1.1億多港元。劉國勳表示，衝突持續對多個行業造成嚴重影響，不少街市檔販都坦言生意受影響，有向酒樓供菜的販商透露，局勢不靖，飲食業生意大減，生意已下跌了三成，做街坊生意的販商影響則較微。

而內地活豬進口量銳減，豬肉檔亦叫苦連天，他歡迎當局推出減租措施，雖屬暫時紓困，也有一定幫助，至於減租僅為期半年，料立法會復會後，議員會向當局反映現時的問題，望可推出進一步紓困措施。

監察公營街市發展聯盟發言人陳淑淇認為，減舖租措施對街市檔戶來說是「有好過無」，但單靠減租無助改善檔戶經營問題，尤其是規劃失當及欠缺配套的街市，導致空置率高，認為當局若要真正改善民生，便應認真規劃街市的配套，吸引人流。現時的「派糖」措施僅是門面功夫及短暫性，希望港府在下一份施政報告有建設性的長遠措施，回應街市檔戶需要。