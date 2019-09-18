東方日報A1：3卡甩脫　8人受傷

事故頻仍的港鐵發生罕見出軌事故！東鐵線一列載有數百人的南行列車，昨晨駛入紅磡站時，中間三節車卡突然出軌，列車斷開兩截，幸出軌車卡並無翻側，乘客尖叫聲此起彼落，飽受驚嚇後從月台及沿路軌疏散，事故中共八人受傷。紅磡往來旺角東站列車服務昨全日暫停，十九班直通車取消。港鐵搜證發現出事路軌有三處裂縫，昨午起設法扶正及移走出軌車卡，並通宵檢視路軌進行搶修，冀爭取今早回復列車服務。港鐵將成立專家小組找出事故原因，有乘客坦言對港鐵安全信心盡失，「真係好驚，下次都唔敢搭！」

昨晨八時許繁忙時間，東鐵線一列南行並載有約五百名乘客的列車，在駛進紅磡站一號月台之際突然傳出異響，由十二節車卡組成的列車，在第四節與第五節斷開，列車分成兩截，第四、五及六節車卡出軌，呈T字橫亘在三條路軌並掃毀部分設施，由於撞擊力猛烈，其中有車卡的一扇車門甩脫。事後車廂內一片混亂，乘客尖叫聲四起，因列車正「埋站」，不少乘客站近車門準備落車，部分人跌至一仆一碌。

港鐵紅磡站職員迅即進入路軌救援，消防處派出十五輛消防車、十輛救護車、九十名消防和救護員趕至，消防坍塌搜救專隊亦出動協助，幸無人被困。頭四節車卡約一百名乘客，從車廂疏散到紅磡站月台，惟後面八節車卡因與前面車卡分離，約四百名乘客需在港鐵職員引領下，沿路軌徒步返回紅磡站月台，約一小時後始疏散完畢。事故中，兩男六女（廿四至五十八歲）共八人受傷，五人須送院治理，一人自行求醫，兩人則拒絕送院。

由於出軌車卡堵塞三條進入紅磡站的路軌，港鐵搜證發現路軌有三處損傷出現裂縫，故紅磡來往旺角東站列車服務昨日須暫停，旺角東來往羅湖及落馬洲列車服務需另作安排，同時安排免費接駁巴士行走大圍至鑽石山以疏導乘客，而以紅磡站為終點的西鐵線列車服務亦受影響。十九班城際客運直通車需取消。港鐵為受影響旅客安排退票，他們可於即日起的卅日內到香港或內地售票點辦理手續。

事發後，約二百名港鐵人員到場調查，並設法移除堵塞路軌的車卡，港鐵召兩架重型吊機，分別在康莊道及紅磡站內協助。

昨午三時許，第四節車卡首先被吊起扶正放回路軌，工程人員把第七至第十二節車卡與第六節分離。至晚上八時許，第五節車卡被吊起後移回路軌。餘下的第六節車卡，則於深夜被移返路軌。在移走出事列車後，港鐵工程人員通宵全面檢視路軌情況並復修損毀路軌，冀能在今早恢復東鐵線列車服務。

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