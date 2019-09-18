綠色先鋒：衣衣不捨　推廣可持續時裝

來到9月，又是時裝界展示新一季設計的季節。本來1年4季的潮流更替，卻被速食時裝扭曲至1年推出52個系列，不停製造慾望來刺激消費。要從衫褲鞋襪上做到環保，不一定局限於二手市場，有時裝設計師在設計過程中發揮創意，如以蔬果皮當染料、使用工廠多餘的布料、舊婚紗，為傳統天橋呈現新氣象，實踐源頭減廢。

一手滑過架上的衣服，手指溜過的是婚紗常用的絲絹布料，細緻的喱士，但看上去便發現一貫嫵媚的禮服，變成日常穿搭，帥氣的外套、褲子，設計師陳美欣（Meiyan）給予婚紗一次重生機會，演繹時裝與可持續發展的可能。「依家要做到閉環系統，喺設計、物料、生產上都有好大限制，對我嚟講好大挑戰。」在時裝界，閉環系統即衣物可以反饋為原材料，務求在設計、生產、消費過程中做到絕對循環，沒有廢物排出，打破時裝界一直以來奢侈浪費的印象。

「好多人覺得喺時裝界，可持續發展就係二手衣物嘅回收計劃。」另一名設計師陳劍峰（Keith）指自己在求學時期，課程鮮有提及相關議題，但現時得知更多環保做法，如把舊衣拆解再重新設計，又可在設計過程把整塊布料用上，不產生多餘布料。他憶起當學生時，只埋頭縫縫剪剪，畢業後才驚覺傳統設計過程的不足，「啲布會剪完再縫，效果唔理想就……」他尷尬一笑，「所以喺工作室會見到好多一桶桶嘅『環保布料』，如果冇人要其實都係去堆填區。」現時其工作會接觸牛仔布的生產過程，更令他嘩然要達致洗水效果，耗水量驚人。

根據聯合國2018年的資料，時裝紡織業每年生產的溫室氣體，佔全球近10%，多於航空與船務業總和，另又生產全球20%污水。有研究指紡織業帶來的80%環境問題，早可以在設計階段上解決。Meiyan與Keith希望成為先行者，與其餘8位來自世界各地的設計師參與以可持續發展為題的時裝設計比賽，動動腦筋，用桃皮當染料、使用可生物降解的布料、用過剩的工人制服、營帳當原材料，身體力行為行業帶來改變。

「現時環境岌岌可危，時裝界要即時且大幅減少浪費。」設計比賽創辦人Christina Dean認為，業界有需要走入校園，提高新一代設計師對可持續發展的理解，讓學生可將概念融入設計，令環保議題不再「離地」。對於消費者，她指現時有不同可持續發展的方法，如購買二手衣物、抗衡速食時裝、甚至減少消費，但坦言未有一個最佳的方法，消費者只能做好自己，盡力保護環境。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！