網民熱話：列車出軌港媽冇車搭　的士乘客義載超窩心

香港人一向被人認為人情淡薄，但事實也不盡然。昨日(17日)東鐵列車出軌，有港媽送女兒返學途中被迫落車，心急如焚尋找其他交通工具之時，幸得一名好心的士男乘客伸出援手，邀請母女二人乘搭「順風車」，成功到達目的地。事主其後發文感謝，引起一眾網民大讚：「香港人好有愛」。

網民Sandra Wong於Facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」分享這次經歷。該名港媽指，當時乘搭東鐵準備湊女返學，期間車廂廣播，列車需要在沙田站停下，她即時「晴天霹靂」。由於不熟路，打算轉搭的士，但車站外卻找不到的士。「的士站打蛇餅兼無車，爸爸又遠在天邊」，十分無助。事主後來聽小巴司機的建議，轉小巴出了附近酒店截車。

到了酒店，港媽以為雨過天青，但卻是「孭住個書包抱住個10kg嘅女，追(車)又追唔到，截又截唔到的士」。正當一籌莫展之際，有的士突然停車，車內男乘客在詢問目的地後，港媽回應是九龍塘，對方爽快回應：「上車，我車埋你」，到快到目的地時，港媽取出$100作車費，對方即時拒絕。港媽最後在貼文留言稱，事件令她非常感動：「香港，還是我所認識的可愛」。

貼文發出後引起熱議，短短2個小時便有近千個讚好，網民大讚好心乘客，「好人一生平安」，「感動，亂世中的好人好事！」有網民建議事主不用着急「冇車唔使急，老師唔會記大過㗎，有咩事，安全永遠排第一」。

網民有話說

Andy Lau Ho Chun：香港人好有愛

Abyss Leung：塞咪塞，冇車冇車，會唔會嚴重咗少少呢？

Kw Tse：下次唔使咁緊張，地鐵出事，學校都有人情講嘅，慢慢問路

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