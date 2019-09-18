親戚攞着數失敗　轉身掃跌貨架︰啲貨咁肉酸

人情還人情，數目要分明。近日有極品客人恃着一場親戚，連番要求店主提供折扣及贈品，遭到拒絕後竟掃跌整排貨品「報復」。

有店主投稿至Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」講述事件，指他與友人投資開舖後，有親戚慕名上門光顧，沒想到幾次後該親戚「原形畢露」，不時要求店主提供折扣。

由於小本經營，他無奈將供應商的贈品送予該親戚「封口」，免得他向其他親戚中傷自己及家人。豈料該親戚仍不滿意，直指貨品若利潤微薄可調高定價︰「不過你啲貨咁肉酸，定價咁高實冇人幫襯」。

他當時忍下口氣，惟過了一段日子後，該親戚「食過返尋味」。這次他堅拒提供折扣，連贈品亦不再送出。該親戚即時變臉，除棄掉原先欲購買的貨品，「仲扮唔小心整跌晒啲貨」，一言不發後離走。

不少網友怒斥：「真係好X Cheap囉」、「畀埋成間舖佢好冇」、「做生意唔係做善事，人哋都要交租搵食，唔想買咪走」、「我新年實同佢開年」。

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