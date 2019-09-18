列車出軌：實測九龍塘去紅磡等兩班車　列車龜速行10分鐘

港鐵東鐵線昨早(17日)發生嚴重列車出軌事故，經全日搶修後於今早(18日)重開，但原有兩個月台的紅磡站目前只開放一個，即4號月台，而肇事的1號月台仍然封閉，部分列車以紅磡為終點站，部分則需以旺角東為終點站。

早上8時許，雖然候車時間延長，但紅磡站服務運作正常，九龍塘站亦大致暢順，上班返學的人流秩序良好，未見出現擠擁。東網記者今早實測由九龍塘站往紅磡站，由於部分車終點站改為旺角東，故往紅磡站的乘客需至少等候2架列車才能上到車。列車行駛速度感覺較平日緩慢，由九龍塘站至紅磡站花了約10分鐘。

昨日親歷恐怖列車出軌時刻的黃小姐，今早再搭港鐵由黃大仙前往紅磡返學，她憶述事件時仍猶有餘悸，「睇住列車想摺埋咁，好得人驚，但完全無廣播，後幾卡嘅人仲要唔知發生咩事」。

市民鍾小姐在九龍塘站前往紅磡站上班，她提早半小時出門口慎防遲到：「安排勉強OK，預咗無咁快整好，起碼有得搭先。」

在九龍塘返學的劉同學則批評港鐵搶修時間過長，對乘客造成不便。她指昨晚放學回家至旺角東才知仍未恢復服務，只好兜大圈轉乘港鐵到美孚站再返回元朗住所。