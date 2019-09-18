列車出軌：港鐵再發現多一處裂紋　路軌未見有外來物

港鐵東鐵線一架南行列車昨日(17日)駛入紅磡站時出軌，事後發現路軌有三處出現斷裂或裂縫。港鐵車務工程總管李家潤今早(18日)在電台節目表示，調查後再發現多一處出現約1至2毫米闊的裂紋。他認為裂紋是事後出現機會較大，但不排除在事故前出現的機會，要待電腦及專家重組事件，了解列車出軌原因。

他表示，暫時看不見路軌上有明顯外來物，紅磡站1號月台仍在復修，港鐵會再做現場搜索。有專家認為事故或與路軌轉轍器(波口位)出問題有關，李指看不到有明顯原因是波口位導致，現場電腦可見波口位信號正確。他指，早前更換的路軌大約長8米，距離涉事現場過百米，所有出現損毀的地方都不在新換路軌上。李又指，東鐵列車今日進入紅磡站4號月台的行車速度會維持在時速30公里，較平日慢。

機電工程署署理助理署長張劍清在另一電台節目指，昨晚在出軌現場發現兩個斷軌位置和兩條裂縫，兩個斷軌位置分別闊45毫米和約30毫米。張指，暫時未在路軌發現明顯外來物，形容列車出軌事故非常嚴重和罕有，署方會進行獨立調查，不排除有需要時邀請海外專家協助，已要求港鐵加強安全措施。

工程師學會控制、自動化及儀器儀錶分部前主席張子惇則認為，事故由路軌問題造成的機會較大，又指港鐵一般會定期目測檢查路軌，相信意外後發現的30毫米裂縫是事後造成。張指，肇事列車並非首班車，出軌車卡在列車中間，事故由路軌外來物造成的機會不大，並指若有人向路軌投擲外來物導致出軌，需要非常精準計算，形容是十分困難。