交友App識女涉呃9.55萬加名錶　男警准保釋待控辯商控罪

年輕男警員利用交友軟件結識一名女子，涉嫌欺詐她共9.55萬港元的貸款及值逾6.2萬港元的「勞力士」手錶，並涉嫌致電該女子，要求女子放棄對他的指控。該男警被控3項欺詐及1項妨礙司法公正罪，案件今(18日)在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案件押後至10月9日，以便辯方向控方商量控罪問題。被告准以3000港元保釋，期間不得騷擾控方證人。

25歲被告張永亭於2015年6月以交友軟件結識女事主。3項欺詐控罪指，被告於2015年7月18日至2016年12月10日期間，謊稱急需籌錢以償還按揭、汽車貸款及醫藥費以治療腦內血塊，意圖詐騙並誘使女事主向他提供20筆共9.55萬港元貸款。後於2017年3月17日，被告訛稱已辭任警員，並轉任倫敦金交易銷售員，因工作需要，他要購買及穿戴一隻「勞力士」手錶。被告要女事主墊付該手錶，以後每月向她償還2000或3000港元，意圖詐騙而誘使她替其付款購買一隻價值逾6.2萬港元的手錶。

餘下一項控罪指被告涉嫌於去年7月26日，意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即致電女事主，要求及誘使她不再向廉署跟進針對他的欺詐指控。