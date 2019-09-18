青年宿舍進度龜速　團體倡納房屋階梯交政府主導

房屋供應不足，青年住屋需要往往被忽視。公屋聯會牽頭成立的關注青年住屋聯席提出多項青年置業及租住房屋的建議措施，包括引入「港人首置港樓」先導計劃，透過賣地計劃撥出部分土地，規定發展商日後興建的私人住宅單位，只可售賣予首次置業的港人，並在收緊單位轉售限制，如延長單位轉售期，減低炒賣機會。

政府早於2011/12年《施政報告》提出青年宿舍計劃，惟至今共有6個青年宿舍計劃項目正在推展中，仍未見一項落成。聯席建議將青年宿舍納入房屋階梯，交回政府主導作持續供應，建議每年新增500個宿位供應目標。成員馮卓森對青年宿舍進度感失望，現時由民政事務局負責計劃，持續供應成疑，而現時青年宿舍的租金以市值六折釐訂，租金仍十分高昂，建議參考公屋一至兩人單位租金。

聯席亦建議房委會興建宿舍形式的住屋單位，為31至57歲的非長者單身人士提供多一個選擇，以便青年宿舍租住期滿後，可有其他房屋銜接。除此之外，他們亦建議在非長者的單身公屋申請者中，向輪候逾6年的35歲或以上申請者提供津貼，作為未能獲分配公屋的補充措施。

公屋聯會總幹事招國偉指，建議是希望在現有空間下提出更多房屋機會予青年，並非與家庭及長者造成對立，期望政府不要漠視青年聲音。聯席召集人藍偉良指房屋供應離不開開源，認為首要先收回整個粉嶺高球場興建房屋，亦不反對以《收回土地條例》收回農地的建議。