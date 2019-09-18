修例風波：清理連儂牆時遇襲　傷者警署請願促徹查

早前在將軍澳連儂牆被人襲擊受傷的市民，今早(18日)在6名西貢區區議員陪同下到將軍澳警署遞信及請願，要求警方嚴肅跟進案件及調查求助人資料有否外洩。

約30名男女上周六(14日)帶備鐵鏟等工具到將軍澳坑口文曲里隧道清理連儂牆，市民譚先生得悉期間有兩人遇襲受傷，20分鐘後到場了解，惟3至4名中年漢突然向譚施襲，他逃走期間被一名途人絆到，然後遭中年漢拳打腳踢20至30多秒，他的臉、頭、手及腳部受傷。該群人士行兇後逃去，譚事發後即時報警，10多名警員近30分鐘後才抵達，有警員以事發地點附近沒有閉路電視，難以追查為由，未有拘捕任何人。

譚批評該批人士「以清潔為名，以打人為實」，破壞學生努力布置的連儂牆，事發後有人向警方提供該批人士的相片，加上文曲里公園及單車館公園亦可能有閉路電視的錄影，有助追查相關人士，質疑警方未有盡力調查案件，態度輕率。

譚表示遇襲受傷後仍需留院觀察，大大影響其工作，甚至連進食亦出現困難，至今只可進食流質食物。他又指當晚報警後有人到其住所門外倒火水，擔心向警方求助過程中，其個人資料被洩露。他指，留意到網上有人號召於9月21日到各區連儂牆進行滋擾，憂慮類似的暴力事件會再次發生，認為若警方能盡責，絕對可避免衝突出現。