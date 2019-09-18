修例風波：何君堯愛駒出賽網民擬圍馬場　馬會取消所有賽事

反對修訂《逃犯條例》風波觸發多場暴力衝突，立法會議員何君堯在7月21日的元朗衝突中，與「白衫軍」握手引起爭議，成為風波中的惹火人物，連其愛駒亦恐受到牽連，何君堯名下的「天祿」今晚(18日)在跑馬地馬場出賽，有網民發起今晚圍堵跑馬地馬場，香港賽馬會嚴陣以待，指由於馬迷、騎師和員工的安全及馬匹的福祉可能受到威脅，決定取消原定於今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。

何君堯的愛駒「天祿」今晚參加的二班賽事，罕有獲編於第一場舉行，預計會在晚上7時15分開跑。馬會表示，關注到跑馬地附近地區今晚或會發生不可預計的混亂情況，跑馬地馬場今晚可能遭受干擾甚至可能出現暴力場面，以及馬迷、騎師、馬會員工及馬匹今晚進出馬場時，跑馬地及銅鑼灣地區的交通安排所存在的不確定因素，決定取消賽事，形容是一個艱難決定，對此感到無奈。

馬會又指，公眾安全是馬會的首要考慮因素，希望賽馬業界和公眾人士均理解他們作出這個決定的原因，重申在舉辦賽事時，一向以安全為首要考慮，盡責任確保賽駒、馬迷、騎師及員工時刻安全。馬會將盡快公佈有關投注退款及馬場設施訂座安排的進一步資料。