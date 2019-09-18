殯儀職員涉狎親女　事主指斥父親從未給予關心

現年46歲殯儀從業員涉自女兒16歲開始的3年間不斷性侵她，案件今(18日)於高院續審，事主X接受辯方盤問。X承認與家人關係欠佳，並曾有覺得屋企像酒店並沒有家的感覺，亦覺得父母愛錫兩名胞姐及胞弟多於自己，但她強調並無因此懷恨在心、妒忌埋怨或不滿，更稱「唔會因為懷恨妒忌而要屈佢」。

X接受盤問時指唔記得父親是否曾進行結紮手術，並承認父親從無對子女進行體罰，只見過父親與她胞弟閙交後想拿櫈扑向胞弟，遭她母親阻止。

辯方稱於2015年4月曾試過有一次父親指摘X在網上講鹹濕嘢而質問她時，X稱：「我啲嘢唔使你理。」X表示不太記得此事，但曾向父親說：「咁耐以來你幾時關心過我」。X更激動地在庭上稱：「我覺得一個父親要關心個女，唔代表可以hack入佢手機侵犯佢私隱。」

對於X就被告性侵她的指控，辯方質疑最初X與兩胞姐同房，為何2015年遭性侵後一直沒有告訴兩人，至2018年在內地過春節同房時才說。X解釋因當時與胞姐關係不好且不想把事件告知他人，但2018年時與胞姐關係改善，當時亦打算把事件告知他人，所以才告知胞姐。