琴行東主認冒海關勒索候判　辯稱所購豎琴難配調音匙

琴行東主購買二手豎琴時，因賣家不提供僅值200港元的豎琴調音匙，他訛稱是海關關員，並威嚇賣家已違反商品說明條例，被控勒索罪及假冒公職人員罪。案件今(18日)在西九龍裁判法院提訊，被告承認兩項罪名。裁判官把案件押至10月15日，以索取被告的感化及社會服務令報告，被告保釋候判。

控罪指，33歲被告李偉健於今年1月16日，以12,500港元向一間音樂學校東主購買一個二手豎琴。被告付款後發現該價錢並不包括一枚調音匙，他便假冒海關人員，並以恫嚇方式作出不當要求，即要求賣家提供一枚價值200港元的調音匙。事發後，賣方認為被告有濫用關員身份之嫌，遂向廉政公署舉報，並獲海關確認被告不是關員。

辯方求情指，豎琴需調音匙以調校弦線發音，好比電視需遙控器輔助，平常買電視也會配送遙控器，被告把這想法也套用在豎琴上。加上該豎琴需使用指定的調音匙，而該調音匙難以在尋常地方買到，故被告得悉不配送調音匙時，怕臨時取消交易會損失已支付的3000港元訂金，情急下才藉詞賣方違反商品說明條例，更搬上自己是關員的謊言。