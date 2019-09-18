吸毒趨年輕化　吸食大麻飆35%惹關注

禁毒常務委員會今(18日)公布今年上半年香港的吸毒情況，整體吸毒人數較去年同期下降14%，由4197人下降至3612人，被呈報的21歲以下吸毒人數上升至269人，反映吸毒年齡層趨向年輕化。

首次被呈報的吸毒人數較去年同期減少6%，由891人下降至835人，當中48%是21至35歲的年輕成年人。而首次被呈報的吸毒者的「毒齡」(即由初次吸毒至被檔案室呈報機構呈報的時間)中位數為5.2年，2018年的數字則為4.7年，反映隱蔽吸毒問題仍然持續。

海洛英繼續是最常被吸食的毒品，但被呈報的吸食人數較去年同期下降24%。而最常被吸食的危害精神毒品仍然是「冰毒」(甲基安非他明)，被呈報的吸食人數微升1人至827人。另外，被呈報吸食大麻的人數則上升35%，由234人上升至316人。

至於被呈報的21歲以下青少年吸毒者，大麻繼續是最常被吸食的毒品，其次為可卡因和「冰毒」。與去年同期比較，被呈報吸食大麻的人數上升60%，由80人上升至128人；而吸食可卡因和「冰毒」的人數則分別下降29%和27%。

禁毒常務委員會主席張建良表示，吸食大麻的人數持續上升，情況值得關注。他強調大麻是毒品，年輕人或誤以為大麻對身體無害，但事實上吸食大麻不但會上癮，並可能引致精神健康嚴重受損。