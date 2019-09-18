瑪麗醫院4病人洗傷口染菌　醫管局無用涉事消毒藥水

醫院管理局指昨日(17日)接獲瑪麗醫院通知，發現有腎臟透析病人組群感染洋蔥伯克氏菌，多名涉事病人曾使用一款帶有洋葱伯克氏菌的消毒藥水，但醫管局並無使用涉事藥水。醫管局已通報衞生署跟進。

醫管局表示，於9月6日，瑪麗醫院從4名腹膜透析病人的導管口採集的臨床樣本中，驗出洋蔥伯克氏菌，醫院隨即展開環境監測以確定病人是否源自同一感染源頭。

根據環境監測結果，目前公立醫院及診所使用的2種品牌氯己定消毒劑均沒有驗出有關細菌，但從社區藥房及部分醫院內的醫療用品店收集的預先包裝氯己定消毒劑樣本，則驗出帶有洋蔥伯克氏菌。

部分腹膜透析病人會在家中自行使用預先包裝的氯己定消毒劑作皮膚消毒及進行導管口護理，有關消毒劑可於社區藥房及醫療用品店中購買。

瑪麗醫院回顧過去2年腹膜透析病人的化驗樣本，發現其中53名病人曾感染洋蔥伯克氏菌，當中5名病人出現入侵性感染。現時沒有證據顯示有病人因感染有關細菌而離世。

醫管局表示，醫管局腎科中央委員會已就有關事件通報各腎科部門，並提醒病人需按腎科部門提供的指引於家中進行導管口護理。醫管局將會重新檢視公立醫院腎科病人感染洋蔥伯克氏菌的化驗結果，並提醒病人若懷疑傷口有感染情況，應向醫護人員查詢。醫管局亦已通知醫院內的醫療用品店有關事件及需停售該消毒劑。

據了解，涉事的消毒藥水為Prosept預先包裝氯己定消毒水劑，衞生署今午(18日)到藥廠，要求回收有關藥水。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，「Prosept」消毒藥水十分常見，大多數社區藥房甚至藥妝店都有出售。腎病病人本身要在家居洗肚，需經常自行購買消毒藥水，每次進行洗肚前都要將接駁肚上傷口的導管口消毒，如果消毒藥水受到細菌污染，就有機會將菌直接帶入體內。

腎病的病人本身免疫力較差，中招後較易有嚴重併發症，例如腹膜炎或敗血症。至於健康人士即使傷口接觸了受洋蔥伯克氏菌污染的消毒藥水，大多沒有症狀，因此不排除可能社區有更多潛在個案。他懷疑涉事產品在製造過程中，可能未有經過妥善的消毒處理，又或者儲存時容器有微裂紋，接觸到細菌，這些都有機會令到消毒藥水受污染。