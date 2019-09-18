修例風波：政府對話會　黑衣區議員持標語踩場示威

全港400多名區議員獲邀今晚(18日)與特首林鄭月娥及官員進行對話會，警方已在對話會場地政府總部一帶加強巡邏，而政總內亦有持圓盾警員戒備。不少區議員傍晚陸續乘坐專車抵達，絕大部分為建制派人士，另有多名大埔、沙田區議員身穿黑衣黑褲，手持示威標語到場，直言到場非為對話，更預計會被逐離場。

其中，區議員丘文俊表明不會放棄狙擊林鄭的機會，到場要表達其雙手已沾滿抗爭者的鮮血，5人進場時高呼「五大訴求，缺一不可」及「林鄭落地獄」等口號。

一批新民主同盟區議員則在政總會場外抗議，表明不會出席對話會，批評林鄭只「搞公關騷」，而迴避五大訴求。

身兼九龍城區議員的立法會議員梁美芬表示，希望透過參加對話會聆聽各區區議員對現時香港形勢，以及對立法會及政府有何期望。她續指，將會要求政府親自落區，直言現時社會張力大，政府無論如何都要踏出第一步落區。身兼北區區議員的立法會議員劉國勳則指，對話會邀請過急，令能參與的區議員人數不多，但政府踏出第一步是值得肯定，希望未來能夠落區。

據了解，對話會有6名官員陪同林鄭出席，包括政務司司長張建宗及民政事務局局長劉江華等。