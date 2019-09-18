屯門診所擬重建為24層　總面積增至4.3萬平方米

政府於去年施政報告提及重建屯門診所，加強在政府用地落實「一地多用」的多層發展模式。據區議會最新文件披露，原本4層高的屯門診所擬重建為樓高24層、總樓面面積約4.3萬平方米的大樓，並另設2層地庫停車場。而毗鄰屯門診所的屯門鄉事委員會行政大廈用地亦擬納入重建範圍，料額外提供超過5000平方米的樓面面積。

文件指出，《2019-20年度政府財政預算案》預留約220億港元推展首批發展項目，包括重建屯門診所。重建後的大樓較目前大增約3.7萬平方米總樓面面積，主要提供醫療及社福設施，包括原址重置美沙酮診所、普通科門診診所和學生健康服務中心，並增設約200個安老院舍宿位，以及2層提供公眾私家車泊位的地庫。

另外，屯門診所旁邊的屯門鄉事委員會行政大廈由於樓齡相若，當局初步評估如把約800平方米的大廈用地納入重建項目，擴大了的地盤可額外提供超過5000平方米的樓面面積，容納其他社區設施或辦公室用途。

政府表示會爭取在明年內完成包括交通、噪音、視覺和排污方面等技術評估，隨後開展法定城規程序以放寬現時的高度限制。當法定城規程序大致完成後，當局會開展設計工作，盡快向立法會工程申請撥款。過程中會繼續適時諮詢區議會、屯門鄉事委員會和相關持份者。

位於屯門市中心的屯門診所於1968年落成，設有高度限制4層，由2幢分別樓高2及4層的建築物組成，佔地約4530平方米。