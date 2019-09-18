政Whats噏：自己友都唔放過　鄧家彪照抽黨友水

鄧家彪喺Facebook貼文，叫人唔好喺麥美娟主持網上直播時爆粗。(互聯網)

工聯會一向畀人嘅感覺相當好團結同融合，但立法會前議員鄧家彪(Bill)就一反常態，喺Facebook貼文抽黨友水，到底邊個黨友咁不幸呢？

阿Bill分享咗黨友、立法會議員麥美娟(Alice)喺網上大搞直播，開咪聽電話直接同市民對話。呢個活動幾有新意，而且夠晒貼地，連阿Bill都話期待，但叫人唔好爆粗喎。

不過將爆粗同Alice拉埋一齊嚟，阿Bill好似有抽水成分喎。事關今年6月嗰陣，傳出有議員同特首林鄭月娥閉門會面時爆粗大鬧「X街」，仲話「你試吓落街畀人X吖，X你老母呀！」Alice就被指係爆粗主角，佢一直未有承認或者否認，但再經立法會金融服務界議員張華峰喺未熄咪情況下，提及主角係Alice，咁就真係水洗都唔清。

阿Bill話今次呢個係工聯會所搞嘅活動，作為其中一分子當然要捧下場，仲話呢類活動未必只搞一次，遲下自己都有機會做主持，難怪大話期待喇！

佢又講到現時社會不滿多，擔心市民火遮眼而爆粗，直言各方都應該要心平氣和，不過爆粗都係真性情啫！咁係咪抽Alice水先？佢就笑笑口話「唔知呢」，答案呼之欲出喇！其實呢啲玩笑要夠老友先可以開，相信Alice唔會介意嘅。