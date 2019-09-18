毓民特區：港鐵屢生事故　政府塞責肇禍

港鐵昨(17日)上班繁忙時間發生嚴重事故，東鐵一列駛往紅磡站列車，在駛入月台時出軌，意外導致乘客受傷。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民指，港鐵屢次發生嚴重事故與政府塞責、運輸及房屋局局長陳帆懶監懶管脫不了關係。

港鐵出軌事故不但令肇事列車上的乘客受傷、受驚，更影響正常列車服務。黃毓民批評，陳帆身為運房局局長，職責是監管本港公共交通運輸系統及房屋政策，但他上任以來，所作所為反映了他只是一名「混帳局長」。黃又指，東鐵紅磡站出軌意外後，陳雖有親身到場視察，但行禮如儀，面對傳媒提問，一再給出似是而非的答案，缺乏承擔，難怪港鐵三月中發生了通車四十年來第一次的列車相撞事故後，半年內又再出意外。

黃指出，政府作為港鐵最大股東，港鐵董事局成員中亦有多名政府官員，政府理應可以好好監督港鐵。然而，現實卻是港鐵由所謂的行政總裁等高階管理人員掌控。這些港鐵高層個個高薪厚祿，可是跟特區政府官員一樣，無論發生甚麼事故，鮮見有人要負上責任，如令港人嘩然的沙中線醜聞，雖然成立了獨立調查委員會並進行多次聆訊，但至今仍未有完整報告，更枉論問責。

黃續指，近期反修例事件引發政治風暴，港鐵因封站、太子站事件的處理手法觸怒示威者，亦令乘客未能正常使用港鐵服務，日常生活大受影響。黃認為，港鐵有這樣一班高層，特區政府有這樣一堆庸官，香港這樣發展下去，必定出現「堡壘被內部攻破」的情況。本港也快將淪為危城，甚至鬼域。

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