政Whats噏：黃之鋒接棒告洋狀　大小漢奸搞亂香港

每逢香港有重大議題，都總有一啲政治人物鍾意去外國「告洋狀」，好似「禍港四人幫」嘅「民主阿婆」、前政務司司長陳方安生，同埋有「李漢奸」之稱嘅民主黨創黨主席李柱銘就經常去「唱衰香港」。不過，今次《逃犯條例》修訂風波，去美國「告洋狀」主力係被內官媒批評為「新生代漢奸」嘅香港眾志秘書長黃之鋒、常委羅冠聰等幾個年輕人，佢哋最近喺美國同美國國會議員會面，游說佢哋支持《香港人權與民主法案》。有時事評論員直斥係「大漢奸」交棒畀「小漢奸」，意圖「大小漢奸」合作搞亂香港。

事緣反修例風波搞咗幾個月，示威者一直都有爭取國際社會嘅關注同支持，當中包括喺美國國會通過《香港人權與民主法案》，而黃之鋒、羅冠聰等人最近喺美國，不斷游說各美國國會議員支持法案，包括出席國會聽證會唱衰香港，同埋與支持法案嘅美國國會參議員魯比奧(Marco Rubio)會面等，仲話嚟緊行程豐富，會繼續游說更多議員支持。

佢哋仲分析，話幾個月前只係得幾個議員支持，依家已增至近50人，估計有逾9成機會通過法案。其中黃之鋒仲話以前出席聽證會，都要立法會議員或者民主阿婆、李漢奸等帶住，依家就唔使人帶都出席得。咁講，係咪佢哋已經完成交棒，成為新一代漢奸？

時事評論員陳雲生認為美國本身對香港有一定嘅處理方案，但就需要一啲香港人配合，等佢哋可以出師有名，如今搵到黃之鋒等人，甘願做「漢奸」同美國一唱一和，足以證明呢班人同外國勢力關係千絲萬縷。陳又指佢哋會對入世未深嘅年輕人造成影響，社會亦需為此付出沉重代價，對此感可惜同遺憾。不過佢相信真相會有人揭出嚟，到時黃之鋒等人就要揹起千古罪名，被世人唾罵喇。

佢直指民主阿婆、李漢奸等人，近年喺香港嘅影響力開始減少，所以就搵啲年輕嘅「小漢奸」刻意包裝，再配合時勢增加影響力，實行合作搞亂香港。佢特別點名指民主阿婆有如「深宮怨婦」，但就仲好鍾意出風頭，而外國見佢仲有些少政治能量，先仲會接見下佢，所以佢先有得繼續「唱衰香港」咋！