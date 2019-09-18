高鐵香港段日均客量5.2萬遠低預期　政府稱未達須補貼下限

通車快將1年的廣深港高鐵香港段客量不及預期，政府表示，截至8月底，高鐵香港段每日平均客量僅5.2萬多人次，遠低於政府聲稱平均約8萬人次的「最佳估算」，當中8月日均客量更只有3.7萬多人次，創通車以來單月新低，但政府指高鐵客量仍未觸及下限，毋須補貼營運。

下周一(23日)是高鐵香港段通車1周年，運輸及房屋局表示，高鐵香港段由通車至8月31日，總客量為1787.14萬人次，平均每日客量為5.2萬多人次，而平日、即星期一至四的平均客量為4.3萬多人次，星期五至日及公眾假期的平均乘客量則為6.2萬多人次。

運房局又指，高鐵香港段通車至今最高客量日為今年2月7日的年初三，客量達10.4萬多人次。

受修訂《逃犯條例》風波影響，高鐵香港段近日客量下跌。運房局指6月高鐵香港段總客量為147萬多人次，到7月踏入暑假，總客量稍升至156萬多人次，但8月示威愈趨激烈，總客量跌至116萬多人次。

通車至今逾11個月，客量表現與政府聲稱的「最佳估算」日均8萬多人次存大段距離。運房局表示，截至今年8月31日，高鐵香港段平均客量未觸及政府、九鐵及港鐵簽訂的《服務經營權補充協議》中載列的「乘客量上下限機制」預期的乘客量下限，因此政府或九鐵均毋須就此向港鐵繳付任何款項。

立法會議員陳淑莊表示，日均客量低但仍未觸及下限，反映政府推銷高鐵香港段項目時所提供的客量預算存「極大水分」，且補貼機制欠缺透明度：「運房局在這方面(增加站點及班次)好像只能配合內地，肉隨砧板上，爭取唔到啲咩。」