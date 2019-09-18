紅磡黃埔食肆變老鼠遊樂場　食環接6宗投訴

就網上熱傳紅磡一間食肆打烊後，多隻老鼠在店內亂竄儼如「遊樂場」。食物環境衞生署表示，過去兩日，收到涉及該餐廳6宗有鼠患的投訴，並已派員到場巡查，惟該食肆已暫停營業進行滅鼠工作，待該食肆恢復營業後，食環署會再次巡查及採取行動。

片段據指攝於紅磡黃埔天地時尚坊(第二期)地下6B號舖的「泰妹」餐廳。影片可見，餐廳向內望可發現近10隻大老鼠在餐廳透明玻璃窗上及餐廳枱櫈間竄走，時而靠窗邊爬動，時而爬上枱面狀似咀嚼，三五成群，即使見到窗外有人，也不見驚慌逃竄，毫不怕人，繼續大開「派對」。影片上載互聯網後，網民議論紛紛，有人指單憑影片已可知該餐廳衞生情況不濟。

東網記者今(18日)到有關餐廳，發現餐廳已暫停營業，門外貼有告示，稱已得悉有鼠患，並由今日起關閉兩天，進行滅蟲工作及清潔消毒。署名「泰妹餐廳」的告示又指，鼠患源頭為餐廳通風喉連接大廈地牢位置，餐廳將會進行改善工程以杜絕害蟲進入餐廳範圍，並承諾按照衞生署指引，定期進行滅蟲工作。現場觀察可見，餐廳內擺放不少雜物，通風喉也似有工程進行。