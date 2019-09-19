東網新聞台　全天候緊貼時事

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。今年再創傳媒先河，創立《東網新聞台》，並即將於本月25日正式開台，提供新聞、評論節目及即時直播資訊。專業新聞團隊全天候提供詳盡資訊，每日的「東網正點新聞」每小時更新，包羅本港、兩岸及國際新聞。獨家製作的時事評論節目，見解精闢獨到，一針見血，絕對不容錯過。而東網直播緊貼全球大事，利用先進器材將重大新聞現場帶到讀者眼前。讀者只要有一部手機，無論身處世界任何角落，均可掌握全球最新最快消息！

《東方日報》昂然踏入50周年，是讀者人數全港最多的收費報章，東方報業集團順應時下媒體發展趨勢，投放更多資源發展網站《on.cc東網》。除了傳統新聞資訊外，增加了富話題性而大眾關心的軟性新聞，成為資訊與功能兼備的新聞平台。為緊貼時代潮流，與時並進，東方仝人籌備多時，創立《東網新聞台》，致力於網絡視頻平台領導業界。

聚焦香港，放眼世界，《東網新聞台》將於本月25日隆重登場！新聞台推出全新節目「東網正點新聞」，由專業主播報道本港、兩岸及國際重點新聞，每節約15分鐘，並每小時更新一次，確保資訊最快最新。多元化的特輯及節目亦備受網民歡迎，其中評論節目「阿王辣爆」、「毓民特區」、「發射台」及「為民鎚害」論盡時弊，探討的話題更能引起大眾共鳴。

此外，東網直播最快、最新、最現場，利用先進器材直播現場情況，讓全球讀者無遠弗屆地緊貼全球脈動。每當有大事發生，東網APP都會以最快速度發出「推播通知」（Push Notification），讓讀者快人一步掌握資訊。為加強直播功能，讀者進入《on.cc東網》首頁，便可即時收看直播畫面，掌握重大事件的現場實況。

要瀏覽《東網新聞台》精彩節目，讀者只要點擊東網APP介面Menu bar中的「電視」按鈕，再點擊螢幕上方的播放器，即可以收看正點新聞或各個評論節目。