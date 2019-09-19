政Whats噏：社會立立亂　謝偉銓幫港青搵出路

立法會財委會議程塞晒車，好多工程項目都批唔到，再加上最近示威浪潮持續，有人覺得年輕人上街咁大怨氣，可能同無乜出路有關。立法會議員謝偉銓（Tony） 就同前海合作搞咗個建築設計比賽，幫年輕建築師搵出路。

前海喺舊年首次搞咗個設計比賽，而前海管理局今年想發大嚟搞，設計比賽仲係特別畀香港人。地點係桂灣公園，嗰度有西九文化區咁大，沿河邊而建，公園設計已完成，就係要喺公園內設計一個包括飲食、購物同咖啡店等設施嘅建築物，而獲得第一名嘅參賽者可即時拎到三十萬元獎金，仲可將得獎作品落實。

參加者要有建築師、測量師、規劃師或園境師以上多過一個專業資格，仲要後生過四十五歲，亦可組隊參加。Tony希望鼓勵跨專業合作，同埋畀多啲機會中小企同年輕人參加。

其實香港亦有建築設計比賽，但勝出嘅作品大多落實唔到，皆因成本太高或唔可行，仲有機會畀人質疑政府係咪唔夠錢請設計師，先要搞個比賽拎人哋嘅設計。Tony覺得呢次嘅設計比賽可以畀香港遲下加建海濱做參考，因為桂灣河濱好大同香港海濱類近，咁下次就唔使下下都淨係招標，可以等啲建築物有多啲新意囉！