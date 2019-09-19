Dr.東：20年後認知障礙患者達30萬　醫生籲留意警號

本港人口老化加劇，有精神科專科醫生估計，20年後認知障礙症患者將增至30萬名，患者人數較2009年上升3倍。然而，該症至今病因未明，近年有國際研究指出，有嚴重心理困擾的人，會增加患上認知障礙症風險。要從心理健康預防認知障礙症，醫生提醒市民留意長者日常生活中部分嚴重心理困擾「警號」，若發現長者近期記憶力衰退、容易情緒不穩又冒失，便要小心，一旦確診，該症可透過藥物、營養、復康治療等跨專科治療控制。

衞生署數據指，09年本港約有10萬名認知障礙患者，當中每10名70歲或以上長者，便有一人患有認知障礙症。內科專科醫生陳鎮中估計，人口老化影響下，估計2039年本港同類患者會有30萬名，即30年間患者料增加2倍。陳按臨床經驗指，最常發現認知障礙症患者忘記服食藥物的分量、記性差、易遺失物品，甚至會懷疑被家人偷走物品，指摘家人。病症踏入中期會經常迷路，晚期甚至會影響說話表達能力，喪失自我照顧能力。

認知障礙症至今病因未明，有外國研究指出，糖尿病、中年高血壓、中央肥胖，甚至有心理困擾如抑鬱病狀，都會增加患認知障礙症的風險。精神科專科醫生雷永昌引述年初丹麥哥本哈根大學公布的一項研究，指出嚴重心理困擾與認知障礙症的關係，研究分析了6800名人士，以17種心理困擾症狀評估受訪者，包括有否經常感疲倦、難以集中完成一件事，或感到絕望等，以17分為最嚴重，得5至9分的人患認知障礙症的風險提高了兩成半；有10至17分即嚴重心理困擾的受訪者，患該症風險更高出40%。

雷永昌估計，當壓力賀爾蒙增加，有機會誘發各種認知障礙症的風險，例如免疫系統、心血管問題、抑鬱、煙酒習慣都陸續浮現，因而增加患認知障礙症風險。他希望大眾多留意嚴重心理困擾的「十大警號」，包括若發現經常感無力、難以專注、想哭、沮喪、想放棄嘗試新事物、因瑣事而煩躁等都要警惕。陳鎮中亦提醒，不吸煙、減少或戒酒、控制高血壓及血糖，以及勤做運動等都能降低認知障礙症風險。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：