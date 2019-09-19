修例風波：林鄭對話會　場內外示威　區議員轟「閉門公關騷」

特首林鄭月娥邀請全港四百多名區議員昨晚於政府總部舉行「對話會」，政務司司長張建宗及民政事務局局長劉江華等六名官員亦有出席。多個民主派政團早已批評對話會時間短，安排倉卒，是沒有誠意及不尊重議員，更揚言會杯葛對話會，令對話會成效存疑。對話會昨晚舉行期間，場內外均有示威抗議，有杯葛的區議員在場外炮轟林鄭舉辦對話會只是「閉門對話公關騷」，場內亦有議員手持標語「狙擊林鄭」，並狠批對話會設限、閉門造車，反映政府離地，認為林鄭並無誠意和勇氣面對市民。

政府於昨晚七時舉行兩小時的對話會。對話會開始前，五名區議員身穿黑衫黑褲到場，進場時不斷高呼「五大訴求，缺一不可」、「林鄭落地獄」等口號，又在場內展示示威標語，其中沙田區議員丘文俊表明到場並非為了對話，而是不會放棄「狙擊林鄭」的機會。丘會後又指，對話會設限是閉門造車，反映政府離地，批評林鄭沒有逐一回應議員，僅用最後五分鐘一併回應，有如「錄音機」，認為林鄭保持高傲，斥她無誠意和勇氣面對市民。

身兼西貢區議員的立法會議員范國威連同其他民主派區議員在特首辦外示威。范批評對話會上人均發言時間只有十餘秒，並非真正對話，只是一場「公關騷」，又指若政府在六月時已撤回修訂《逃犯條例》，便可化解政治危機。惟如今必須成立獨立調查委員會，回應民間五大訴求。

此外，有區議員質疑為何報名出席後必須乘坐指定旅遊巴進入會場，其中大埔區議員區鎮樺、關永業、任啟邦嘗試步行入場不果，批評政府扼殺議員訴求，又強調自己「有報名」，但最終卻無法進場，質疑政府是有意阻止民主派議員透露對話會內容。三人亦對沒有官員就安排作回應感到不滿。

在民主黨、公民黨、新民主同盟、街坊工友服務處多個民主派政團杯葛下，出席對話會的議員大多數為建制派，其中身兼九龍城區議員的立法會議員梁美芬在會上提到，英國處理二○一一年大騷亂時設特別法庭速審速判，平定後透過設立騷亂委員會檢討，建議政府研究「港版」小組，由制度及政策上入手，認為雙方均需學會放下，切勿一句便「Say no（說不）」。

然而，行政會議召集人陳智思昨接受訪問時則表明，政府不會就修例風波作出更多讓步，認為示威衝突不會很快平息，又指即使政府接受五大訴求，激進示威者亦不會放棄抗爭，只會將問題轉移到其他社會議題上。