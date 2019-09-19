修例風波：「馬照跑　舞照跳」繁榮象徵褪色

賽馬活動能成為香港特色，不僅因為擁逾百年歷史，更因中共已故領導人鄧小平一句「馬照跑、舞照跳」而舉世聞名。中英雙方於八十年代就香港前途問題展開談判，其時港人曾出現信心問題，移民潮湧現，鄧小平於北京接見香港基本法起草委員會時談到一國兩制方針，講出「馬照跑，舞照跳」，強調香港回歸後仍保留資本主義制度五十年不變。

賽馬活動自十九世紀末、即殖民時代起由英國人引入，原本只供特權階級玩樂，逐漸容許普羅大眾參與，其後更成為七、八十年代港人主要娛樂活動之一，連鄧小平向港人派定心丸，亦要以賽馬借代資本主義生活，可見其普及程度。

過去馬會取消賽事大多數是因惡劣天氣，例如最近一次取消賽事便是因超強颱風「山竹」去年襲港。此外，亦曾試過悼念大災難而取消賽事，如二○○八年五月因四川汶川大地震，內地及港府實施全國哀悼日，馬會則取消同月廿一日在跑馬地舉行的夜間賽事。

而過往亦曾有人為因素令馬會取消賽事，如一九七八年馬伕大罷工，令當年一月十四日的跑馬地賽事取消；一九八四年一月發生的士騷亂，當時港府增加的士牌照費及首次登記稅項，引起的士業界強烈不滿及罷駛，其後演變為騷亂，令馬會要宣布取消一日賽事。

至於政局不穩亦曾迫令馬會腰斬賽事，一九五六年造成至少六十死、三百傷的「雙十暴動」，當年的馬季開鑼日便因此取消。至於廣為人熟悉的「六七暴動」卻未有發生取消賽事，原因是當年的暴動在夏季發生，正值馬季「抖暑」。