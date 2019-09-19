修例風波：夜馬取消　練馬師失望　馬迷不滿

馬會基於公眾安全理由取消昨晚跑馬地賽事，實屬無可奈何，但一眾騎練對停賽的決定卻感到非常可惜，尤其是今個馬季仍未「開齋」的練馬師霍利時，事緣他昨晚原本一口氣派出十駒上陣，當中有「韻妙星」強配冠軍騎師潘頓執韁，擺明想「數胡」，現時白白錯失「開齋」良機，難怪本報記者訪問他時，他直言非常失望及憤怒了。

霍利時認為，以目前本港的政治氣候而言，根本不適合安排何君堯名下的「天祿」上陣，因為不少市民始終對這位馬主較反感，而他亦覺得要問問「天祿」的練馬師告東尼，既然知道該駒出賽會帶來麻煩，為何仍要安排馬匹於昨晚上陣，因並無必要冒這個風險。

剛在周日賽事食出大四喜的冠軍騎師潘頓，昨晚除「韻妙星」外，原亦手執重兵，但他對取消賽事表示無回應。至於原本有三匹坐騎的騎師梁家俊就認為，基於公眾及人馬安全，取消賽事可理解，並尊重馬會的決定，同時亦相信馬會之後有對策。昨晚原派出兩戰全勝的「精神威」上陣之練馬師羅富全亦認為，人馬安全最重要。

除騎練之外，有馬迷亦大感無奈，有卅年以上投注經驗的陳先生直言不滿取消賽事安排，形容是犧牲廣大馬迷利益，對他們不公，他認為大可只要求「天祿」退賽，無理由因該駒而取消全部賽事；陳稱，他為了昨晚賽事花了很多時間「刨馬經」，本來「好有心水」，打算每場下注百多元，「諗住贏大錢」。馬迷黃先生亦稱對昨晚賽事早就有「心水」，馬會倘認為有安全風險，應加強保安。