探射燈：內地活豬供應大減　肉價狂飆逾2倍

非洲豬瘟於內地肆虐，影響內地以至本港活豬供應數量，4月至今，內地便有約30個省份啟動價格補貼聯動機制，讓市民以優惠價限購指定分量豬肉。至於本港，內地鮮肉來貨價格亦屢創新高，根據食環署網頁資料，本周一（16日）活豬的平均拍賣價約為每擔4100港元，較去年9月升超過2倍；內地進口活豬數量則約為1400隻，比去年同期大減約66%。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅指，由於本港超過95%的豬肉來自內地，故本港豬肉市道無可避免受影響，但內地豬肉短缺情況未必如大眾想像般嚴重，如廣州等沿海城市仍維持一定供應量。業內亦有商討如何應對是次危機，包括考慮於外地入貨，但始終本港豬肉需求龐大，於外地購買亦未必能滿足需求，現時只能待非洲豬瘟問題告一段落，供應問題方能回復正常。

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