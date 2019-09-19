探射燈：運豬車斗非密封式　港府漠視業界改善方案

由內地運送活豬到港的貨車貨斗並非密封式。

豬屍棄置及收集過程衞生成疑，內地豬隻運來港時亦同樣存在安全隱憂。現時供港活豬先由內地養豬場運往羅湖清水河檢疫站，通過檢疫後豬隻便可過境，然後分別送往荃灣、上水及長洲的屠房。

然而，養豬業發展協會主席陳建業指出，現時運送活豬到港的貨車貨斗並非密封式，部分貨斗圍欄高度甚至更矮過豬隻，豬隻容易跌出車外，排泄物亦容易流出路面，故建議改用密封式貨斗的貨車。

雖然曾有業界人士反映相關問題，惟情況至今仍未改善。立法會議員譚文豪認為，上述情況對環境衞生帶來威脅，政府有責任處理，加上業界人士曾經提出建議方案，部門理應聽取及作出改善，目前情況顯示政府未有積極處理問題，「係咪要等真正出現問題先解決？」譚又指，非洲豬瘟疫情是多國共同面對的問題，並非港府能解決，但仍可做好分內事，呼籲有關部門要對整個豬肉供應過程的問題做好防禦措施，而非「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

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