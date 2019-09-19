探射燈：蒼蠅開餐傳惡臭　死豬收集站暴屍播疫

在新界的動物屍體收集站，不少豬屍未有妥善包裹，在高溫下更發出惡臭。

非洲豬瘟陰霾未散，本月初再有豬隻樣本驗出非洲豬瘟病毒；惟本港處理豬屍仍問題處處。東網記者日前於新界巡視多個動物屍體收集站，發現不少棄置豬屍未有妥善包裹，屍體部分外露，吸引大量蒼蠅及發出惡臭；部分垃圾站本應提供消毒粉，現場卻不翼而飛。有醫生擔心豬屍會傳播多種惡菌，可致腦膜炎及細菌入血等。惟過去1年未有豬場因違例棄置豬屍而被檢控，立法會議員直斥情況不理想，建議政府加強監察。

流浮山深灣路動物屍體收集站傳出豬屍惡臭，途人無不掩鼻而過。該收集站並無上蓋，部分裹屍袋的袋口並未有紮實密封，屍體露出的部分於陽光下暴曬，惡臭距離收集站外逾10米都能嗅到，近百隻蒼蠅自由進出裹屍袋，部分黏附在血水中。根據《飼養豬隻牌照規定》，若豬場有豬隻死亡，持牌人必須按指引，將豬隻屍體適當消毒、包裹及妥善棄置於由食環署指定的動物屍體收集站，違規者可被撤銷牌照。

漁護署的《豬隻飼養工作守則》訂明，在棄置禽畜屍體時，須在屍體上灑上消毒粉後再以雙層膠袋密封。元朗十八鄉白沙村動物屍體收集站內，有豬屍僅以單層膠袋包裹，未灑上消毒粉。雖然動物收集站外貼有告示，指站內有消毒粉提供，惟過去站內設有的一桶桶消毒粉，近日多個站內卻消失不見。

傳染病專科醫生曾德賢指，雖然非洲豬瘟病毒並不會傳人，但豬屍或會有其他細菌及病毒，如金黃葡萄球菌、豬鏈球菌及大腸桿菌等，在高溫及沒有灑上消毒粉的情況下，細菌更容易迅速孳生。曾又指，如果直接與豬屍接觸，則有機會被感染，就算無接觸豬屍，細菌亦可透過蒼蠅帶入人類的食物，市民進食後便有機會患病，可導致腦膜炎及細菌入血等。

立法會議員劉國勳亦認為上述情況並不理想，現時非洲豬瘟威脅甚囂塵上，不當處理豬屍或會引起市民恐慌。他建議政府加強監察，及提高相關罰則，亦需與業界人士加強溝通。

食環署發言人表示，曾派員巡查有關收集站，惟無發現不妥善處理動物屍體情況。而如發現有豬屍未有按要求灑上消毒粉及密封處理，會把有關個案轉介漁護署跟進，亦已提醒承辦商有需要時增加清理動物屍體的次數。

漁護署回覆指，由去年9月至今，沒有持牌人因違例棄置豬屍而被檢控。該署正與食環署研究加強措施在動物屍體收集站處理豬屍，食環署已於今年4月為26個動物屍體收集站加高圍板及加裝自掩門；該署亦隨即發信提醒各豬場持牌人有關指引。

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