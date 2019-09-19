QS大學生就業能力榜　港3所大學排名升

全球高等教育研究智庫QS發表最新世界大學畢業生就業力排名，美國麻省理工學院位列第一；史丹福大學緊隨其後，排第2。據已知的榜單，本港3所大學在是次排名中有進步，香港大學排名第9，比上次的排名上升了4位；香港城市大學排行第90，升了約31位；而理工大學亦上升了約60位，進步最大。

是次排名有全球682所大學參與，以5項元素作指標，包括僱主對各大學畢業生的評價、成功人士的畢業院校、各大學與各行業的合作關係、僱主與學生的聯系及畢業生就業率，並排行出全球500強大學。

在畢業生就業力排名中，首5位有4所都是美國的大學，麻省理工學院在排名繼續成為一哥，與第2的史丹福大學，均是QS世界大學排名的首次名。而加利福尼亞大學洛杉磯分校在就業力排名則由第2名，下跌一位至第3；澳洲的悉尼大學與美國的哈佛大學則排名互換，前者由上次排第5，升一位至第4名，後者則下跌一位至第5名。

本港大學表現各異，港大的排行最高為第9位，理大則由原本的第161至170位，爬升至第101至110位。浸會大學則維持在第301至500位。QS指，亞洲頂尖大學在本次排名中的表現普遍優於歐洲的主要大學。排名結果亦顯示，大學畢業生的就業水平，與大學聲譽和研究水平並沒有太大關係。