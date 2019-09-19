港大研發海上機械清道夫　全球挑戰峰會競賽奪亞軍

塑膠垃圾沖入大海，嚴重影響海洋生態，香港大學工程學院率領學生團隊成功研發「海上機械清道夫」(ClearBot)系統，由人工智能驅動，可自動收集水上塑膠廢料，希望利用科技和社區力量解決海洋廢塑料問題。團隊於本月13日在倫敦舉行的「2019全球重大挑戰峰會」學生競賽，在全球15支隊伍中贏得第2名。

港大電機電子工程系副教授蘇國希率領學生團隊，利用5個月時間研發此「海上機械清道夫」。他表示，海上機械清道就如一個吸塵機機械人，只是它浮在水面運作，由於裝有人工智能及攝影機，它不用人手操作，可自行航行、偵測及收集海面塑膠垃圾。

蘇表示，期望此科技應用後，每部成本價格約千港元，漁民亦可負擔，如沙灘亦只需4、5隻機械人已可應付，也可用在碼頭或維港海面。

港大跨學科團隊5名學生來自計算機科學、機械工程工學、精算學及計算機工程，為了開發快速及準確的機械人模型，他們曾前往印尼峇里島，與當地的海洋清潔者會面，收集意見。他們憑ClearBot率先在今年6月由香港工程科學院（HKAES）舉辦的初賽中，在5所本地大學的團隊贏得第1名晉身全球賽。

團隊其後吸納香港科技大學及香港城市大學的2位學生，組成香港聯合團隊，他們本月隨中國代表團參加2年1度的「全球重大挑戰峰會」，聽取世界級領袖、工程師、研究人員和企業家為構建人類未來分享發明和看法，而其中學生競賽環節，主題是「人工智能及其他轉型技術會讓人類變得更好嗎？」及「我們能否支撐100億人口？」。