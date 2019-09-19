開學群體活動多易傳病毒　提高兒童抵抗力防染病

新學年開始，經過悠長暑假，小朋友回到校園後，要小心提防傳染病。2018／19年度冬季流感季節共錄得863宗爆發，是自2009年流感大流行後最多，其中幼童特別受影響，幼稚園及幼兒中心的爆發個案有528宗，佔整體個案約61%。開學後病毒或更加肆虐，而手足口病亦可能於10至12月出現小型高峰。小朋友在踏入下個傳染病高峰期前，宜加強個人保護，防患於未然。有營養顧問精選幾款食材，多食可以增強抵抗力，防範病毒入侵！

學校是群體聚集的地方，傳染病容易透過不同的接觸傳播。除了流感，衞生防護中心預期新學年開始後，會繼續出現手足口病及腸病毒感染的爆發個案。「病會流鼻涕、咳，好辛苦，冇得返學都會唔開心！」就讀一年級的陳小朋友，開學兩星期已染上感冒。陳爸爸表示，女兒就讀的學校已有數名學生感染流感，病毒防不勝防。

家長應督促孩子養成良好的衞生習慣例如勤洗手，並提供均衡營養的膳食，加強體格鍛煉。「開學之後，小朋友群體活動增加，接觸到病菌嘅機會大大提高，加上有壓力休息唔夠，好容易感染一啲傳染病。」營養顧問郭紘杰表示，想增強小朋友的抵抗力，可以選擇含有豐富維他命A、C的食物，番茄仔、燈籠椒等就是天然的護體良方。

「如果小朋友唔鍾意呢類蔬果，味道香甜嘅蜂蜜都係一個好選擇。」郭解釋，蜂蜜有豐富維他命與礦物質，亦有潤肺潤喉之效，有助促進呼吸道健康，惟選擇蜂蜜時應多加注意，要選純正單一的花蜜而非百花蜜。「百花蜜係指蜜蜂會喺唔同花種到採花蜜，致敏風險比較高，所以家長應該揀嚟自同一個花種嘅單花蜜。」蜂蜜亦可融入小朋友的日常飲食中，家長可將其加到麥皮、穀物早餐、乳酪等，亦可直接沖水飲用，但切記不要用熱水沖泡。

另外，「其實好多家長以為小朋友唔可以食補品，擔心會唔會太燥熱，但其實只要分量恰當就冇問題！」郭指，靈芝對小朋友腦部發展有益，亦可以健脾胃，同時含多種有益微量元素，可排除細胞有害物質，加速新陳代謝。

而於中醫角度而言，靈芝可以補益心、肝、脾、肺、腎的功能，提升整體健康，增強免疫力。靈芝對腦部發展有益，且適合小朋友進食，對他們的學習能力大有幫助。市面上有單花蜜的產品，加入靈芝成分，經高溫及低溫提煉、消毒，有助增強免疫力，助小朋友開學後對抗疾病。而通過超過100項包括重金屬、真菌、細菌等檢測的靈芝產品，質量就更穩定及安全。