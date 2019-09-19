食客唔知自己買咩　斥店員估唔到︰你嘥我時間

服務業要十八般武藝樣樣皆精？近日有食客買麵包卻叫不出名字，即使店員主動提供協助亦「一問三不知」，更反鬧店員浪費時間，惹來網民怒斥︰「知你想點就做傳心師啦」。

有咖啡店職員表示，有食客前來購買麵包，但表明不知道麵包的名字。他曾嘗試說一些麵包的名稱作提示，又遞上餐牌供客人選擇，惟客人開始不耐煩地表示︰「我唔知咩包呀，總之係牌上面嗰啲，要特價嗰啲」。

然而特價麵包亦有好幾款，客人卻堅稱︰「我唔知邊一個包，總之我要牌上面嗰啲」，更反斥他︰「你係呢度員工，點會連呢度有賣咩都唔知？有冇搞錯呀，浪費我時間，落單落咁耐」。

事後該店員投稿至Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」，感慨道︰「你自己都唔知自己要食咩，我又點會知呀，我好清楚我間舖有咩賣，但係我間舖冇一款食物叫『牌上面嗰啲』，我覺得係你浪費緊我時間」。

不少從事服務業的網民深有同感︰「對住呢啲客真係好想反白眼」、「好多呢啲要人估佢要咩嘅戇X，真係想一巴打埋去」、「連自己想買咩都唔知，我同你三唔識七，又點會知你想點啊？」

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