修例風波：涉發仇警論遭教局譴責　2教師獲保教席

港府修訂《逃犯條例》風波牽連學界，早前有教師被指在網上發表仇警言論，教育局自6月至9月中接獲58宗涉及近期社會事件的教師專業操守個案，其中2宗證實成立，並向涉事教師發出譴責信。消息指，被當局譴責的分別是前考試及評核局通識教育科科目委員會主席賴得鐘，以及華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉。

消息透露，賴得鐘及戴健暉因早前已就事件致歉，且一向在教學工作上表現良好，得以保留教席，但局方警告他們如再次作出失德行為，可考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

據了解，在嘉諾撒聖心書院任教的賴得鐘，現時主力任教歷史科；本身為真道書院助理校長戴健暉則被降職，亦不再任教通識教育科。

教育局發言人表示，十分重視教師的專業操守，教師的職責是教育學生，言論和行為應合乎專業操守和社會期望。教育局會依據《教育條例》及從香港教育專業守則的角度，監管教師操守。如教師被證實有干犯嚴重罪行或失德行為，局方會根據所掌握資料，檢視有關教師的專業操守，並採取適當跟進行動，情況嚴重者有可能取消其教師註冊資格。