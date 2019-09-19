修例風波：聲稱遭警方施暴受傷　10人擬眾籌興訟

反對修訂《逃犯條例》引發連串示威浪潮，警方屢遭質疑使用過度武力。有6名聲稱在過去3個月被警方使用暴力的市民今(19日)舉行記者會，批評警方無理施暴導致他們受傷，並發起「反濫權大控訴眾籌計劃」，欲向警方提出民事訴訟，包括民事申索及司法覆核，要求法庭宣告濫權者及施暴者違法，首階段希望籌到1000萬港元作訟費。另外，有市民本周一(16日)已提出司法覆核，要求警員執勤時需展示警員編號。

計劃發起人分別為6月12日在金鐘夏慤道被10名速龍小隊人員毆打的吳康聯、同日同地點肚皮中橡膠子彈的第3期肺癌患者吳應武、7月14日在沙田被防暴警察趕到高速公路的魯湛思、8月4日將軍澳被扑穿頭的陳恭信、8月11日在銅鑼灣被臥底警員拘捕，被推倒致血流披面及左手嚴重骨折的林維坤，以及9月1日在港鐵柴灣站被捕的東區區議員徐子見。

發起人指另有4人有充分理據進行訴訟，惟現階段需保持低調。首階段眾籌會先處理10人的訴訟，次階段籌款會視乎反應幫助更多受害人，又稱由於要保護未露面人事，部分資金開支無法公布。露面的6人中有4人曾被捕，其中2人正在保釋候查，全部暫未被落案起訴，部分人亦已向警察投訴課投訴。

發起人之一的陳恭信表示，施襲警員身上無展示警員編號，加上監警會制度無法監察警方，故決定「主動出擊」，不排除會控告個別警員或警務處處長，會與律師商量何時提出索償訴訟，相信法律程序需至少2至3年。陳坦言有壓力，因部分人士擔憂會遭報復或加控罪名，但強調不會退出，相信司法制度可還受害人清白。

另外，曾被送往新屋嶺拘留所的林維坤指，當晚有數人與他一同送往新屋嶺，形容送往拘留所時其他被捕者的傷勢較他「靚仔(表面傷勢較輕)」，後來送往醫院後自己傷勢已比其他人「靚仔」。林直言不怕被報復而選擇露面，「驚就返屋瞓」。